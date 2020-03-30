Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В России вернули сухой закон

В России вернули сухой закон
Фото: Роман Пименов/ТАСС
продолжениеПервый случай: в Подмосковье от коронавируса умерла женщина
Запрет на продажу алкоголя начнет действовать с 31 марта

Чтобы для некоторых россиян самоизоляция не превратилась в запой, в стране введены ограничения на продажу алкоголя. Впрочем, мера не повсеместная, запрет коснулся лишь одного региона. 

Так, реализация хмельных напитков приостановлена в ряде населенных пунктов Якутии, предупредил глава Республики Айсен Николаев. В частности, сухой закон объявлен в ее столице, Якутске, в жатае,Нерюнгринском и Мирнинском районах. Он начнет действовать со вторника, 31 марта, и продлится до 6 апреля, передает РИА "Новости". 

Там же введен режим тотальной изоляции, уточняет "ФедералПресс". Свобода передвижения жителей Якутии ограничена рядом правил, как и в Москве. Им нельзя покидать дома без крайней необходимости. 

На данный момент в Республике Саха зарегистрировано 15 больных коронавирусом.  

Ранее стало известно, что в столице могут продлить карантин, если на то будут основания. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Приметы на 31 марта: что нельзя делать в последний день месяца

Поход в гости грозит чередой неудач в будущем

Доллар за 90 рублей: озвучен новый сценарий роста цен на валюту в России

Есть три возможных варианта развития ситуации с курсом валюты в стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей