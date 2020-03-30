У пенсионерки обострились хронические заболевания

Коронавирус унес жизнь пенсионерки в Подмосковье. Скончалась 65-летняя женщина, которую госпитализировали с двусторонней пневмонией. Умершая стала десятой жертвой COVID-19 в России.

Медики пытались спасти больную, выполнив необходимые процедуры. Однако у пациентки обострились хронические недуги. В частности, ситуацию осложнили сахарный диабет, которым страдала пожилая женщина, и патология сердечно-сосудистой системы.

Известно, что в прошлом году подхватившая COVID-19 жительница столичного региона перенесла инфаркт, уточняет телеграмм-канал "Коронавирус.Мособлштаб".



