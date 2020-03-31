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В Белоруссии умер первый пациент с коронавирусом

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Знаменитый актер скончался на 77-м году жизни

Заслуженный артист Белоруссии Виктор Дашкевич ушел из жизни от болезни, вызванной COVID-19, в клинике. Трагическую новость журналистам сообщила жена актера. 

Как пишет издание "Наша Нiва", сначала у супругов диагностировали пневмонию, но из-за переполненности тубдиспансера они отправились домой. Позже актеру стало хуже, у него поднялась температура. 

Супругов госпитализировали в другое медучреждение. Тогда тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Дашкевича перевели в другую больницу 24 марта, когда начались осложнения. Повторный тест на коронавирус у актера оказался положительным. Спасти его не удалось. 

Вдова сейчас находится на домашнем карантине, ей повторный тест не делали. Дочь Дашкевича приносит матери продукты, оставляя в подъезде. 

По данным института Хопкинса, в Белоруссии сейчас 162 зараженных. Вылечились 32 пациента. 

Полина ИВАНОВА

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