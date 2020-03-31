Американское здравоохранение не выдержало натиска китайской заразы

Полевой госпиталь для больных коронавирусом американцев развернулся в самом сердце Нью-Йорка – в Центральном парке. Также под временные стационары в США обустроили конференц-центр и корабль. При этом больницы города огней переполнены, пациенты лежат в коридорах.

Ужасы современной американской действительности описывает CNN. В клиниках нет обычных масок, перчаток и халатов. Врачам приходится стирать одноразовые средства защиты. Катастрофически не хватает аппаратов ИВЛ. Вместо них используются наркозные.

"Мы медленно погружаемся в хаос", – констатировал травматолог из Майами.

В Соединенные Штатах катастрофическая ситуация с COVID-19. Все чаще заразу из Китая подхватывает молодежь. По данным интерактивной карты института Хопкинса, заокеанское государство бьет все рекорды по числу зараженных. Сейчас оно превышает 164 тысячи человек. Более трех тысяч пациентов стали жертвами коронавирусной инфекции, свыше 1200 из которых – жители Нью-Йорка. Ранее говорилось, что каждый десятый инфицированный американец – полицейский, уточняет сайт "Комсомольская правда".

За последние сутки в США умерли более 500 человек. Морги страны переполнены. Не исключено, что осенью ее захлестнет вторая волна коронавируса, предположил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, передает ТАСС. По его словам, "это будет совершенно другая игра".

В мире китайской пневмонией страдают свыше 788 тысяч человек. Почти 38 тысяч скончались от нее.