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У ПФР кончаются деньги на пенсии

У ПФР кончаются деньги на пенсии
Фото: TASS
Резервы для выплаты пособий быстро истощаются из-за связанного с коронавирусом кризиса

Поступления в социальные фонды России становятся все меньше, а людей, которым нужно перечислять пособия, все больше. Если кризис из-за карантина затянется на срок до девяти месяцев, то Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования (ФСС) лишатся 2,5 трлн руб., то есть трети своих доходов. Такие выводы сделали эксперты НИУ ВШЭ в докладе о влиянии пандемии COVID-19 на внебюджетные фонды.

Резервы ПФР, ФОМС и ФСС формируются за счет отчислений работодателями по 30% от зарплат сотрудников. Но с марта 2020 г. поступления резко упали, пишет РБК. Из-за коронавируса в стране начались сокращения зарплат, неоплачиваемые отпуска, увольнения, а то и вовсе закрытие предприятий малого и среднего бизнеса. Чтобы помочь последним, президент РФ объявил для них снижение ставок страховых взносов вдвое – до 15% – с зарплат выше МРОТ. Предпринимателям это плюс, а бюджетам фондов – минус почти 300 млрд руб., отмечает URA.RU.

Помочь "залатать дыру" должен, по мнению экономистов ВШЭ, Фонд национального благосостояния. Другой действенной мерой может стать решение отправлять на пенсию потерявших работу людей, которые еще не достигли пенсионного возраста, но готовый уйти на заслуженный отдых. Размер их пенсии при этом будет исчисляться на основании имеющегося трудового стажа и накопленных пенсионных баллов.

С 1 апреля в РФ индексируется размер социальных пенсий на 6,1%, напоминает "ФедералПресс".

Николай ВИКТОРОВ

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