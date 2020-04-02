Минздрав Пермской области уличили в сокрытии правдивой информации о заболевшей

В Перми 31 марта умерла главред местной газеты "Деловой интерес" Анастасия Петрова, которая в течение недели проходила лечение от пневмонии, однако в итоге у нее был обнаружен вирус COVID-19. Результаты повторного анализа, подтвердившие наличие коронавируса, стали известны уже после ее смерти, а именно – 2 апреля.

Об этом пишет издание 59.RU со ссылкой на данные областного Минздрава. Однако в соцсетях эта информация вызвала шквал негативных комментариев, поскольку пользователи обратили внимание на переписку журналистки со своей знакомой, датированную 28 марта, в которой Петрова сообщает, что она чувствует себя плохо и "второй тест положительный".

При этом еще накануне министр здравоохранения Оксана Мелехова говорила, что у пациентки на 1 апреля готов лишь первый результат теста и он не очень ясный, а предварительный диагноз причины смерти главреда – пневмония.

Мать Петровой рассказала интернет-изданию, что врачи ей ничего о коронавирусе у дочери не говорили.

На фоне этого скандала глава Пермского края Дмитрий Махонин призвал минздрав прекратить замалчивать правду и перестать врать.

"Недопустимо скрывать от общества информацию!" – цитирует его официальная страница региональных властей в телеграм-канале.

Впервые о своем плохом самочувствии Петрова сообщила 23 марта, последний свой пост она написала на следующий день. По ее словам, она контактировала с людьми, прибывшими из-за рубежа более, чем за 14 дней до этого.

