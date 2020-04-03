Временные трудности: бюджет Москвы выдержит удар от эпидемии
Пока у Москвы деньги есть, но на фоне всеобщего карантина из-за распространения коронавируса ситуация изменится в худшую сторону в конце июня. Об этом в пятницу, 3 апреля, рассказал мэр города Сергей Собянин в эфире Первого канала.
По его словам, пока мегаполис мог оптимизировать расходы.
"Весь удар и проблемы по бюджету мы получим, скорее всего, уже по II кварталу, по итогам второго квартала, когда пойдет перерасчет", – цитирует "Интерфакс" градоначальника.
Также он сообщил, что сейчас финансовую нагрузку по поддержке граждан и бизнеса из-за пандемии COVID-19 поделили между собой Фонд социального страхования, бюджет столицы и работодатели. Помощь может быть увеличена, отметил Собянин в эфире Первого канала. В данном контексте мэрия будет исходить из эпидемиологической ситуации.
"В Москве мы ввели больший порог, большую планку для выплаты пособий по безработице, сделали его больше, чем стандартное, чтобы как раз поддержать граждан", – приводит РИА "Новости" слова Собянина.
В настоящий момент много людей оказались без средств к существованию из-за режима самоизоляции, также те, которые находятся на больничном, особенно работающие москвичи с возрастом старше 65 лет, цитируют мэра URA.RU.
По мнению Собянина, нельзя всем подряд раздавать финансовую помощь на руки, поскольку этого не выдержит бюджет никакого региона. Он призвал бизнес проявить социальную активность. Мэр подчеркнул, что речь ведь не идет о том, чтобы отпускать работников в отпуска на полгода, а только на месяц. И в этот период, полагает он, "у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы обеспечивать ту часть людей, которые сегодня не работают".
В особой поддержке нуждаются те граждане, которые работали в сфере торговли, услуг и гостичничного бизнеса. Там больше всего оказалось безработных.
По последним данным, в Москве выявлено
за сутки 448 новых случаев заражения. Таким образом в столице свыше 2,9 тыс. заболевших.
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