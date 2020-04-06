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Найден истинный создатель коронавируса

Найден истинный создатель коронавируса
Фото:Martin Storz/http://imagebroker.com/#/search/www.globallookpress.com
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Китайцы вели испытания на американские деньги

Созданием нового вируса, который захватил всю планету, занимались ученые Китая в приснопамятной лаборатории Уханя, а финансировали опыты США. Об этом заявил бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

Свое мнение он обосновал статьей в журнале Nature от 9 ноября 2015 г., на которую за последнее время часто ссылаются эксперты в споре о природе возникновения нового вируса, т.е. искусственный он или естественный. Никулин напомнил, что ее подписали 15 ученый, 13 из которых были гражданами США. Он считает коронавирус на 87% американским.

"Поэтому даже если утечка произошла из уханьского университета, даже если допустить такую возможность, всё равно заказчиком этой разработки было правительство США", – сказал в интервью "ЦарьГраду" военный эксперт.

По его словам, это международный проект, на который потрачены миллионы долларов. Более того, возможно, COVID-19 был рожден искусственно в Университете Северной Каролины, полагает эксперт. Зараза вырвалась на волю в форте Детрик, на что указывает публикация издания New York Times от 5 августа 2019-го, где сообщалось о закрытии местной лаборатории.

Позже та же газета в конце августа написала о том, что в Штатах зафиксирована новая форма легочной болезни, которую стали называть Вей, причем уже тогда были смертельные случаи, в том числе, среди военных. Никулин предполагает, что коронавирус впервые вырвался на волю не из китайской лаборатории, а именно американской, иначе Пекин бы подсуетился раньше декабря месяца.

Добавим, США уже давно вырвались вперед по числу зараженных и погибших от COVID-19. По последним данным университета Джонса Хопкинса, в Америке 338 995 инфицированных и свыше 9 тыс. умерших.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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