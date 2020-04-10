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Задержаны торговцы фальшивыми тестами на коронавирус

Мошенники продавали препарат по 2300 рублей за штуку

Продажа фальшивых тестов на COVID-19 пресечена полицейскими Москвы. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщили в МВД РФ.

Объявление, которым заинтересовались сотрудники регионального управления МВД, было размещено в интернете. За одну пробирку с неизвестным веществом злоумышленники просили 2300 руб., всего предполагалось продать 350 псевдотестов.

В рамках этого дела задержаны три человека, они оказались жителями Подмосковья.

Николай ВИКТОРОВ

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