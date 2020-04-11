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Европа может остаться закрытой до осени

Европа может остаться закрытой до осени
Эммануэль Макрон. Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеВакцина от коронавируса может появиться уже к сентябрю
Такая мера может понадобиться из-за разного течения эпидемии коронавируса в странах

Туристы могут не попасть во Францию раньше осени. Евросоюз рассматривает вариант, при котором границу Шенгенской зоны не откроют в ближайшее время. Об этом рассказал журналистам источник, знакомый с ходом закрытой видеоконференции Эммануэля Макрона с руководителями профсоюзов. 

Президент Франции, как передает издание BFM, настроен пессимистично. Он призвал коллег готовиться к длительной изоляции Европы. 

По словам Макрона, на такой шаг придется пойти из-за того, что эпидемия коронавируса по-разному протекает в регионах Европы и мире. Поэтому могут быть опасны перемещения внутри Евросоюза и открытие внешних границ для лиц третьих стран. Лидер французов отметил, что растет число зараженных в США и в Африке. 

Как сообщают журналисты, 13 апреля, вероятно, станет известно, чего ждать. В понедельник президент Франции выступит с речью перед нацией и может затронуть вопрос границ. 

Европа закрылась в марте из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, 1,7 млн человек в мире заразились COVID-19. На первом месте по количеству больных стоит США, затем идут европейские страны – Испания, Италия, Франция и Германия. От коронавируса по всему миру умерло 103 257 человек, выздоровело 378 838 пациента. 

Полина ИВАНОВА

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