Но все зависит, по прежнему, от скорости распространения COVID-19

Россияне могут начать "жать друг другу руки" ближе к лету. Конечно, если развитие эпидемии коронавируса пойдет по благоприятному сценарию. С таким заявлением выступила заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

"При благоприятном развитии ситуации с коронавирусом в России "жать друг другу руки" граждане будут к лету", – заявила политик в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Голикова добавила, что пока трудно предсказать, как будет складываться ситуация в дальнейшем. Пока не стоит делать поспешных выводов относительно того, смогут ли власти снять все ограничительные меры к 30 апреля.

Политик уточнила, что страна, скорее всего, не сможет полностью освободиться от запретов, связаных с COVID-19, к празднованию Дня Победы.