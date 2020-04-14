Судмедэксперт заразился в Бангкоке от трупа

В Таиланде от коронавируса скончался медицинский эксперт, инфицировавшись от умершего от COVID-19 пациента. Это первый подобны зафиксированный случай, сообщает издание Daily Mail.

Специалисты в своем письме, опубликованном в журнале судебной и юридической медицины, предупреждают судмедэкспертов и патологоанатомов, что они должны будут защищать себя от инфекции.

В связи с этим, Всемирная организация здравоохранения призывает граждан, которые обращаются с трупами, соблюдать осторожность, поскольку до сих пор не до конца понятно, как распространяется вирус, пишет издание.

Отмечается, что письмо датировано 20 марта, когда в Таиланде большинство случаев инфекции фиксировались как завозные. По информации ученых, скончавшийся судебный врач был одним из двух медицинских работников, которые заразились в стране именно в тот период. Существует "малая вероятность" того, что судмедэксперт вступал в контакт с живым вирусным пациентом, полагают специалисты. Однако у него были постоянные контакты с умершими.

Подчеркивается, что медики не имеют сейчас точных данных о числе зараженных коронавирусом трупов, поскольку их не подвергают регулярной проверке.

Специалисты-криминалисты должны носить защитные спецсредства, включая костюм, перчатки, очки, кепку и маску. Также необходимо дезинфицировать отделения патологии и судебно-медицинской экспертизы, настаивают эксперты.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, в Таиланде инфицировано 2613 человек и 41 пациент умер.

Всего в мире сейчас почти два миллиона зараженных, свыше 121 тыс человек скончались.

