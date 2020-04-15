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В Москве принудительно госпитализированы более 200 нарушителей самоизоляции за сутки

В Москве принудительно госпитализированы более 200 нарушителей самоизоляции за сутки
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
За соблюдением мер против распространения коронавируса в столице введен строгий контроль

Нарушителей режима карантина в Москве выявляют и госпитализируют. За минувшие сутки было установлено более 200 таких случаев. Об этом сообщили в пресс-службе Главного контрольного управления Москвы.

"За сутки в Москве зафиксировано 213 нарушений самоизоляции гражданами, которые на основании оформленного специального согласия должны были находиться на самоизоляции и лечении. Всем нарушителям оформлены штрафы", – подчеркивается в сообщении.

Граждане, у которых заболевание протекает в легкой форме, могут лечиться дома. Однако все они подписывают обязательство соблюдать режим самоизоляции и бесплатно получают телефонный аппарат с предустановленным специальным приложением, позволяющим отслеживать их самочувствие. Отказ от использования этого аппарата является основанием для перевода на принудительное лечения в обсерватор, указал руководитель Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. В частности, нарушителей доставляют в медицинские обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках, Алтуфьево.

За нарушение правил карантина и отказ от предоставляемого столичным правительством телефона также грозит административная ответственность в соответствии со ст. 3.18.1 Административного кодекса города Москвы. Как отметили в ГКУ, общая сумма штрафов уже составила более 1 млн рублей.

Николай ВИКТОРОВ

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