Эксперты выявили кожный симптом COVID-19
Врачи из стран Европы пришли к выводу, что заражение коронавирусной инфекцией часто проявляется в виде высыпаний и небольших синяков на ногах. Данная информация была опубликована на официальном сайте Совета ортопедических колледжей Испании.
Сообщается, что подобные симптомы появляются не у всех инфицированных, но в ряде случаев могут свидетельствовать о заболевании COVID-19.
Многочисленные случаи в Испании, Италии и Франции показывают – при COVID-19 у пациентов часто встречаются небольшие синяки и похожие на следы обморожения пятна на ступнях.
Как отмечают медицинские работники, в настоящее время у каждого пятого коронавирусного пациента в итальянских больницах наблюдается кожный недуг. При этом чаще всего такие симптомы встречаются у детей и подростков. Сообщается, что со временем высыпания проходят и не оставляют никаких следов.
Информацию о выявлении нового симптома заражения SARS-CoV-2 прокомментировал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук, Алексей Аграновский. Он подтвердил, что сыпь действительно может быть признаком заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Москва 24.
При этом профессор подчеркнул, что в период ухудшения эпидемиологической обстановки необходимо обращать внимание на любые необычные проявления, которых раньше не наблюдалось. Вместе с этим, основными симптомами заражения остаются сухой кашель и температура, резюмировал Аграновский.
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