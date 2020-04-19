Вирусолог объяснил низкую смертность россиян: последние новости о коронавирусе на 19 апреля
"Утро.ру" продолжает следить за тем, как развивается эпидемия коронавируса в России. В стране лишь 0,8% случаев заражения заканчиваются смертью. Однако за ночь в Москве умер 21 человек, у 60% жителей города с COVID-19 болезнь протекает без симптомов. При хорошем сценарии эпидемия может затухнуть к лету.
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев рассказал "Известиям", что в России смертность от COVID-19 находится на низком уровне, ситуация оказалась лучше, чем в Италии и Испании. Это связано с тем, что легкие случаи заражения находят эффективно, а медучреждения подготовили вовремя. Хотя он не исключил, что цифра может вырасти.
Как сообщил оперативный штаб, в Москве ежедневный прирост больных с подтвержденным диагнозом составляет 2,5 тысячи человек. Такая тенденция связана с тем, что увеличилось количество проведенных тестов. У более, чем 60% человек нет симптомов, передает ТАСС.
При этом число госпитализированных людей в столице не растет. В городе есть резерв для лечения пациентов. Среднее число тех, кто находится в больницах, составляет 1300 человек. Об этом поведал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, пишет РИА "Новости".
Если ситуация будет развиваться благоприятно, то есть шансы, что уже к лету в России число новых инфицированных COVID-19 будет стремиться к нулю. Так считает вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
"Это в наших руках. Важно, чтобы мы все сидели дома", – сказал он в интервью телеканалу RT.
Вирусолог добавил, что карантин должен длиться не менее месяца, так как инкубационный период коронавируса – это две недели. По его мнению, один больной может заразить 10 человек.
По последним данным, в России 36 793 больных коронавирусом, из них 20 754 – в Москве. От китайской инфекции 3 057 пациентов выздоровели. За ночь стало известно от оперативного штаба, что в Москве скончался 21 человек, а в Красноярском крае – двое, рассказали в региональном Минздраве.
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