Специалист рассказала, как можно перебороть стресс и вечную усталость во время самоизоляции

Новость о том, что карантин продлили до 1 мая расстроила многих. Вспышка распространения COVID-19 заставила остаться дома еще на месяц, лишив возможности двигаться и зарабатывать. О возможных способах пережить стресс "Утро.ру" рассказала автор – руководитель отдела по работе с персоналом QBF Светлана Белодед.

В любой стрессовой ситуации я советую задавать самому себе два вопроса. Прежде всего нужно честно признаться, в чём именно причина беспокойства. Например, бывают дни, когда раздражает пасмурная погода, не совсем уместная шутка коллеги, не вовремя звонящий телефон и т. п., но на самом деле причины отрицательных эмоций в чём-то гораздо более значимом.

Если есть возможность устранить источник паники, важно собрать информацию о сложившейся ситуации, как можно детальнее проанализировать её, затем составить план действий по решению (сглаживанию) проблемы и приступить к его реализации. Вообще, если переключить поток мыслей на поиск выхода из сложившейся ситуации, проработки альтернативных позитивных сценариев реальности, то это уже позволит прекратить паниковать.

Если же изменить в сложившейся ситуации ничего нельзя, рекомендую спланировать свои действия на ближайший период. Иногда сделать конкретные шаги для выхода из кризиса можно через некоторое время, тогда рекомендую сосредоточиться на том, каким образом это будет сделано. Если же вклад в решение проблемы в принципе не представляется возможным, стоит обдумать план минимизации последствий.

Вообще, сущность беспокойства состоит в бесплодной рефлексии, прокрутке одних и тех же мыслей. Поэтому необходимо перефокусироваться с мысли "произойдёт что-то страшное" на "я сделаю нечто, чтобы предотвратить (сгладить последствия) катастрофу(ы)".

Кроме того, можно попробовать вообще отвлечься, переключиться на другие дела. В особенно сложные моменты, когда паника накрывает человека, помочь способны простые действия для преодоления стресса. Например, полезно выпить чашку чая с плиткой шоколада, сделать дыхательную гимнастику, побеседовать с близким человеком. Иногда становится легче, если вспомнить смешную историю или просто подойти к зеркалу и улыбнуться самому себе.