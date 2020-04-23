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Как выбрать антисептик: рекомендации специалистов

Нужно обратить внимание на содержание спирта

Эксперты из Роспотребнадзора объяснили, на что ориентироваться при выборе антисептического средства. В первую очередь, необходимо обратить внимание на спектр действия антисептика. Также нужно посмотреть, сколько в нем содержится спирта.

Как отмечают специалисты, разные антисептики предназначены для борьбы с возбудителями разной природы. Против коронавируса помогут средства с широким спектром действия. При этом они должны содержать не менее 60 – 80% изопропилового или этилового спирта.

Также эксперты напомнили, как пользоваться антисептиками: средство нужно тщательно втирать в поверхность рук до полного высыхания. В том числе, нужно обрабатывать зоны между пальцами и их кончики.

Ранее сообщалось, что в России обсуждается возможность производства антисептиков из конфискованного нелегального алкоголя. Как писала НСН, с такой инициативой выступили в Совфеде.

Ольга ФЕДОРОВА

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