Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Эксперт: Россия подошла к пику заболеваемости COVID-19

19 апреля было зафиксировано максимальное число заболевших, дальше показатель пошел на спад

Специалисты проанализировали статистику новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России и пришли к выводу, что страна, скорее всего, приблизилась к пику эпидемии.

Как отметил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, более точная информация появится уже в конце апреля, сообщает URA.RU.

По мнению академика, Россия достигла пика 19 апреля – сейчас наблюдается то снижение, то рост новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом, согласно прогнозам вирусолога, новый пик будет ниже.

Академик отметил, что плато заболеваемости по-разному проходит в государствах: где-то держится в течение непродолжительного времени, как в Германии, а в других странах может фиксироваться несколько недель, как в Швеции.

Максимальное число заболевших в России было зафиксировано 19 апреля и составило 6060 человек. В последующие дни число новых инфицированных не превышало 5642.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле

Экономисты озвучили вероятные сценарии развития ситуации вокруг курса валюты на весну 2020 года и рассказали, нужно ли покупать иностранные деньги сейчас

Смешные и злободневные: анекдоты дня на 23 апреля

Подборка актуальных шуток от "Утро.ру" поднимет настроение даже на самоизоляции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей