19 апреля было зафиксировано максимальное число заболевших, дальше показатель пошел на спад

Специалисты проанализировали статистику новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России и пришли к выводу, что страна, скорее всего, приблизилась к пику эпидемии.

Как отметил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, более точная информация появится уже в конце апреля, сообщает URA.RU.

По мнению академика, Россия достигла пика 19 апреля – сейчас наблюдается то снижение, то рост новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом, согласно прогнозам вирусолога, новый пик будет ниже.

Академик отметил, что плато заболеваемости по-разному проходит в государствах: где-то держится в течение непродолжительного времени, как в Германии, а в других странах может фиксироваться несколько недель, как в Швеции.

Максимальное число заболевших в России было зафиксировано 19 апреля и составило 6060 человек. В последующие дни число новых инфицированных не превышало 5642.