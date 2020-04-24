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Лукашенко посчитал европейский подход к борьбе с COVID-19 ошибкой

Лукашенко посчитал европейский подход к борьбе с COVID-19 ошибкой
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеТрамп: солнце уничтожает коронавирус
Закрытые по домам люди слабеют и больше подвержены заболеваниям, утверждает белорусский лидер

Глава Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал меры, предпринятые большинством европейских государств в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

По его мнению, продолжительное пребывание дома в четырех стенах могло подорвать иммунитет и здоровье европейцев. Теперь же, когда власти решили ослабить карантинные меры и людей выпускают на улицу, следует ждать второй волны заболеваний. Выступление Лукашенко показал телеканал ОНТ, ролик есть на "Ютуб".

Белорусский лидер напомнил, что эпидемия продолжает "бушевать" в европейских странах, поэтому ослабленные люди, неожиданно выпущенные на улицы, с высокой вероятностью заразятся.

Как напоминает телеканал "360", Лукашенко не торопится вводить строгие карантинные меры в стране. При этом, как пишет РИА ФАН, президент Белоруссии считает, что мир изменился за время пандемии, а союзники его страны разрушили хорошие отношения.

Ольга ФЕДОРОВА

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