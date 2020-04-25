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Главные новости о коронавирусе в России на 25 апреля

Главные новости о коронавирусе в России на 25 апреля
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеМаксимальное число заболевших COVID-19 обнаружено в Крыму с начала эпидемии
Число заболевших в регионах значительно выросло, инфекционисты объяснили скачки в статистике по COVID-19, в Петербурге умер первый врач с подтвержденным диагнозом - последние новости в материале "Утро.ру"

На 25 апреля COVID-19 заразились 2,8 миллиона человек в мире. В России – 68766. Наибольше число зараженных остается в Москве, при этом в других регионах нашей страны число заболевших стремительно растет. Первый врач, у которого диагностировали коронавирус, скончался в Санкт-Петербурге. Тем временем специалисты разошлись во мнениях, вышла ли Россия на плато по COVID-19: количество зараженных за сутки остается нестабильным.

В Санкт-Петербурге умер анестезиолог-реаниматолог с подтвержденным коронавирусом. Врач несколько дней был на ИВЛ, а затем и на ЭКМО. По данным Елизаветинской больницы, он лечил пациентов с COVID-19 и впоследствии заразился сам.

Резко увеличилось число больных коронавирусом в Алтайском крае – инфекцию подтвердили еще у 51 жителя. Так, за сутки в регионе COVID-19 нашли у 63 человек, пишет Amic.ru. Больше инфицированных стало и в Хакасии. За последние сутки там зарегистрировали 49 новых случаев, сообщил глава республики Валентин Коновалов.

Заражаются инфекцией и медперсонал, который борется за жизни пациентов. Коронавирус подтвердили у 11 сотрудников скорой помощи в Находке, передает РИА "Новости". Министр здравоохранения региона Анастасия Худченко отметила, что у 70% заболевание протекает бессимптомно.

Однако по мнению некоторых специалистов, ситуация скоро наладится и число больных уменьшится. Россия выйдет на плато к концу мая, считает глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.

Другого мнения придерживается инфекционист Николай Меньшиков. По его мнению, Россия пока еще находится в напряженной ситуации, и говорить о выходе на плато можно будет лишь когда число госпитализированных за день будет равняться числу выписанных, сообщает РБК. Врач спрогнозировал улучшение ситуации в нашей стране не раньше июня.

В заблуждение специалистов ввели резкие скачки статистики по болезни – за последнюю неделю число новых больных колебалось от 4,2 тыс. до 6 тыс. человек.

Карина СИРАЗОВА

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