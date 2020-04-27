Также важно сохранить пропуска, считает глава региона

Режим самоизоляции нужно продлить на майские праздники в Московской области. Об этом в "Инстаграм" сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, число зараженных растет с каждым днем и уже сейчас достигло 10 тыс. человек.

"Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники", – сказал Воробьев.

Он добавил, что система здравоохранения работает напряженно, но все необходимое для лечения людей есть. Как отметил Воробьев, пока нельзя расслабляться и стоит готовить дополнительные койки и медучреждения для зараженных коронавирусом.

По последним данным на 27 апреля, в России китайскую инфекцию нашли у 87 147 человек, умерло – 794 пациента. При этом, как напоминает "Пятый канал", число выздоровевших за день составило 600 человек, всего – 7 346. А по прогнозам ученых эпидемия закончится к 20 июлю.