Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Губернатор Подмосковья объявил о необходимости продлить режим самоизоляции

Также важно сохранить пропуска, считает глава региона

Режим самоизоляции нужно продлить на майские праздники в Московской области. Об этом в "Инстаграм" сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, число зараженных растет с каждым днем и уже сейчас достигло 10 тыс. человек. 

"Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники", – сказал Воробьев. 

Он добавил, что система здравоохранения работает напряженно, но все необходимое для лечения людей есть. Как отметил Воробьев, пока нельзя расслабляться и стоит готовить дополнительные койки и медучреждения для зараженных коронавирусом. 

По последним данным на 27 апреля, в России китайскую инфекцию нашли у 87 147 человек, умерло – 794 пациента. При этом, как напоминает "Пятый канал", число выздоровевших за день составило 600 человек, всего – 7 346. А по прогнозам ученых эпидемия закончится к 20 июлю. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Главврач больницы в Коммунарке объяснил скандальную ситуацию с медсестрами

Штатный персонал стационара по-прежнему на своих рабочих местах

Олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру

Шорт-трекист объяснил такое решение травмой колена

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей