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Коронавирус лишил Украину 20% медработников

Коронавирус лишил Украину 20% медработников
Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Киев объявил ситуацию с заболевшими COVID-19 борцами с инфекцией тревожной

На Украине эпидемия коронавируса подкосила 20% медработников. Об угрожающей стране проблеме сегодня сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова.

Она отметила, что Всемирная организация здравоохранения считает тревожным уровень заболеваемости врачей в десять процентов, а в Незалежной уже свыше 20%.

"Это не восстанавливаемый ресурс государства. Врачи – это те, кто спасает нас от пандемии", – цитирует издание "НВ" чиновницу.

По ее словам, сейчас нужно позаботиться от медиках и обеспечить их качественными средствами защиты.

Еще 27 апреля Минздрав забил первую тревогу – в стране уже каждый пятый инфицированный COVID-19 является врачом. На тот день инфекция была выявлена у 1 749-ти медработников, что составляло 19,4% от всех подтвержденных случаев, сообщало агентство УНИАН.

На сегодня, 29 апреля, эти цифры снова увеличились. По последним данным, на Украине коронавирус обнаружен у 1 976 медицинских работников, за прошедшие сутки заразу подхватили 133 врачей.

В качестве основных причин, почему такое происходит с местными медработниками, называются отсутствие четкого плана действий медучреждения, нарушение определенного маршрута пациента и стандартов ведения больного; неправильное пользование средствами индивидуальной защиты, их хранение и утилизация; недостаточное обеспечение сотрудников больниц необходимыми спецсредствами. Об этом указывал Минздрав в своем "Фейсбук".

Общее число в соборной инфицированных составляет 9 866 человек, умерли 250 пациентов, выздоровели 1 103 граждан.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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