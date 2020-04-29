Эксперт: Москва последней выйдет из режима самоизоляции
Последним российским регионом, который выйдет их режима самоизоляции будет Москва. В этом городе рекордное по России число заразившихся коронавирусной инфекцией и, очевидно, столица последней вернется к нормальной жизни, заявил политолог Глеб Кузнецов во время своего выступления на онлайн-конференции "От самоизоляции к нормальной жизни".
Кроме того, на скорость улучшения эпидемиологической обстановки влияет также плотность населения, цитирует эксперта газета "Взгляд".
Глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов напомнил, что некоторые государства, в которых пандемия коронавируса разворачивалась значительно мощнее, чем в России, уже заявили о постепенном выходе из особого режима. Речь идет о Испании, Франции, Германии и других странах.
Так, премьер Испании Педро Санчес недавно отметил, что режим самоизоляции в стране может быть отменен до конца июня. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил о постепенном ослаблении ограничений с "шагом" в две недели – такая схема является стандартной при эпидемиологических угрозах. В Германии решения об отмене карантинных мер будут приниматься на уровне администраций федеральных земель.
В заключении эксперт отметил, что самым важным сейчас является соблюдение золотой середины между строгими ограничениями и открытием. При повторной вспышке коронавируса государство должно обеспечить возможность оперативного "отката назад".
Напомним, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 29 апреля в Москве зарегистрировано 50 646 случаев заражений новой инфекцией.
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