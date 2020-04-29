Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Эксперт: Москва последней выйдет из режима самоизоляции

Эксперт: Москва последней выйдет из режима самоизоляции
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
На скорость улучшения эпидемиологической обстановки влияет плотность населения

Последним российским регионом, который выйдет их режима самоизоляции будет Москва. В этом городе рекордное по России число заразившихся коронавирусной инфекцией и, очевидно, столица последней вернется к нормальной жизни, заявил политолог Глеб Кузнецов во время своего выступления на онлайн-конференции "От самоизоляции к нормальной жизни".

Кроме того, на скорость улучшения эпидемиологической обстановки влияет также плотность населения, цитирует эксперта газета "Взгляд".

Глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов напомнил, что некоторые государства, в которых пандемия коронавируса разворачивалась значительно мощнее, чем в России, уже заявили о постепенном выходе из особого режима. Речь идет о Испании, Франции, Германии и других странах.

Так, премьер Испании Педро Санчес недавно отметил, что режим самоизоляции в стране может быть отменен до конца июня. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявил о постепенном ослаблении ограничений с "шагом" в две недели – такая схема является стандартной при эпидемиологических угрозах. В Германии решения об отмене карантинных мер будут приниматься на уровне администраций федеральных земель.

В заключении эксперт отметил, что самым важным сейчас является соблюдение золотой середины между строгими ограничениями и открытием. При повторной вспышке коронавируса государство должно обеспечить возможность оперативного "отката назад".

Напомним, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 29 апреля в Москве зарегистрировано 50 646 случаев заражений новой инфекцией.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

31-й день карантина: свежая статистика по коронавирусу в России

За последние сутки COVID-19 заразились больше 5,8 тысячи человек, 108 пациентов умерли

Последние новости о коронавирусе в России на 29 апреля

Рекордное число жертв в Москве, новые заболевшие и введение масочного режима: главные новости о COVID-19 на утро среды - в материале "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей