Важные новости о коронавирусе в России на 30 апреля
К последнему дню апреля в России 99333 зараженных коронавирусом. В Москве за сутки скончалось более 50 человек. Число заболевших начнет снижаться с середины мая. Дмитрий Песков предупредил о второй волне эпидемии.
Пресс-секретарь президента РФ дал большое интервью RTVI о ситуации в стране. Дмитрий Песков предположил, что возможны новые меры поддержки народа в виде прямой финансовой помощи, чтобы подтолкнуть экономику к развитию.
Он заявил, что можно "робко надеяться" на то, что Россия вышла на плато, но все будет зависеть от поведения населения в майские праздники. Однако недооценивать риск второй волны нельзя. Поэтому, как рассказал пресс-секретарь главы государства, снимать ограничительные меры нужно поэтапно и взвешенно, обсудив все шаги со специалистами. По его словам, именно жесткие меры позволили предотвратить "итальянский сценарий" развития эпидемии в России. Он также заметил, что темпы прироста заболевших сместились из столицы в регионы.
При этом, как поведал директор Центрального научно-исследовательского института (НИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, эпидемия пойдет на спад после середины мая. Он, в отличие от пресс-секретаря лидера россиян, считает, что страна пока еще не вышла на плато. Об этом эксперт сообщил в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.
Как стало известно "Московскому комсомольцу" от источника в правоохранительных органах, полиция и Росгвардия будут еще сильнее контролировать соблюдение россиянами ограничительных мер в майские праздники.
При этом главврач Коммунараки Денис Проценко высказался в "Фейсбук" за продление карантина.
В Москве за сутки умерли 65 человек с диагнозом COVID-19, передал оперштаб в телеграм-канале. Коронавирус продолжает бушевать в Мурманской области. Там, по сообщению оперштаба в соцсети "Вконтакте", за сутки подтвердили диагноз у 101 человека.
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