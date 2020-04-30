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Медик: мутации коронавируса приведут к появлению новых симптомов

Для лечения детей требуются более "щадящие" препараты

Коронавирус имеет склонность менять структуру и мутировать, что впоследствии может отразиться на симптоматике заболевания, заявил врач скорой помощи в Санкт-Петербурге Сергей Захаревич.

Таким свойством обладают все вирусы, пояснил доктор. Особенности вирусных инфекций приводят к тому, что с течением времени у пациентов могут появляться новые жалобы.

Он также отметил, что специализированного лечения COVID-19 нет и его проводят, как симптоматическое, сообщает издание Nation News.

При этом методика лечения детей и взрослых при коронавирусной пневмонии по своей сути практически не отличаются, рассказал врач. Однако, как отмечает "Царьград",  для детей подбирают "более щадящие" медикаменты, которые лучше переносит детский организм.

Ольга ФЕДОРОВА

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