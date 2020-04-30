Медик: мутации коронавируса приведут к появлению новых симптомов
Коронавирус имеет склонность менять структуру и мутировать, что впоследствии может отразиться на симптоматике заболевания, заявил врач скорой помощи в Санкт-Петербурге Сергей Захаревич.
Таким свойством обладают все вирусы, пояснил доктор. Особенности вирусных инфекций приводят к тому, что с течением времени у пациентов могут появляться новые жалобы.
Он также отметил, что специализированного лечения COVID-19 нет и его проводят, как симптоматическое, сообщает издание Nation News.
При этом методика лечения детей и взрослых при коронавирусной пневмонии по своей сути практически не отличаются, рассказал врач. Однако, как отмечает "Царьград", для детей подбирают "более щадящие" медикаменты, которые лучше переносит детский организм.
С юмором о наболевшем: смешные анекдоты на 30 апреля
Свежая подборка лучших шуток от "Утро.ру"
Создатель "Новичка" нашел способ победить коронавирус
Когда-то средство избавило человечество от проказы
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- СМИ: полные мертвецов грузовики обнаружены в США
- Трамп потребовал от спецслужб доказать вину Китая в эпидемии
- Эксперты: после карантина сотни миллионов человек останутся без работы
- Страдающая от коронавируса Италия ждет прилета россиян уже в июне
Здоровье
- Упражнение для потенции: ежедневная зарядка повысит тестостерон
- Медики: детские травмы повышают риск ранней смерти
- Утренние упражнения: легкий массаж продлит молодость
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик