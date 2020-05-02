Можно ли заразиться коронавирусом повторно
На сегодняшний день в России не зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом. Об этом в эфире телеканала Россия-24 заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее она заявила, что около 3% россиян имеет иммунитет к коронавирусу.
Однако вопрос о том, можно ли заразиться повторно, становится все актуальней. Дело в том, что количество заболевших COVID-19 в России растет не по дням, а по часам. Как завил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, в Москве коронавирусом заразилось 2% горожан.
Видимо, мы пошли по европейскому сценарию массового заражения.
Накануне, 1 мая, было зафиксировано 57 летальных исходов, а в Москве зафиксирован рекорд по количеству новых заболевших – 5 тысяч 358 человек за сутки. В остальных регионах России этот показатель не превышает 1 тысячи человек. Всего в России зафиксировано 124 тыс 054 случаев заражения и 1 222 смертей. Выздоровели 5 013 человек. Ожидается, что выздоровевших будет еще больше и счет им вскоре пойдет на сотни тысяч.
Так можно заразиться повторно или нет? Да, можно. Накоплена уже определенная статистика: в Ухане в Китае выявили несколько сот заболевших вновь, несколько десятков таких случаев отмечено в Южной Корее. ВОЗ уже взяла под контроль эти случаи. А вот почему так происходит – вопрос более сложный.
Первая из версий, почему это все же происходит – это все же не повторное заболевание, а ошибка теста. Больной попадает в список повторно заболевших в том случае, если, например, первый или последний тест показал положительный результат. Известно много случаев ложно отрицательных тестов. От месяца к месяцу тесты становятся точнее, но на первом этапе они могли давать ошибку. Больному ставился диагноз – коронавирус, а реальности его не было. И “второе” его заболевание коронавирусом в реальности является первым.
Вторая причина, почему такое может происходить – недолеченность. В реальности человек не был вылечен, плюс опять же ложноотрицательный тест или халатность при исследовании мазка, который показал, что больной выздоровел. В действительности вирус только заглушили, он “спрятался” на какое-то время, но потом все же взял свое и заболевание началось опять. Исключать этого нельзя.
Третья причина: вирус мутирует быстрей, чем другие известные вирусы. Как известно, заразиться ОРВИ можно несколько раз в год. После излечения от гриппа считается, что организм вырабатывает к этому штамму гриппа иммунитет на 2 года. Однако если в этот сезон в регионе два штамма гриппа, то переболеть гриппом можно и два раза.
В реальности медики пока мало что понимают, про COVID-19. Конечно, уже значительно больше, чем месяц или два назад, но еще мало, чтобы делать глобальные выводы. Говорить о том, что вирус “поняли” и “разобрали на части”, научились ему противостоять можно только после появления вакцины. Вакцины, которая реально работает.
Германия решила помешать строительству "Северного потока - 2"
Причиной стало невыполнение российской стороной одного из законов ФРГ
В Роспотребнадзоре предсказали усиление карантинных мер после 11 мая
Решение властей будет зависеть от поведения граждан на майские праздники
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Ученые обозначили пугающие сроки окончания эпидемии коронавируса
- ВОЗ потребовала немедленно усилить карантинные меры в Белоруссии
- Трамп намекнул на искусственное происхождение COVID-19
- СМИ: Лукашенко внезапно исчез на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Белоруссии
Здоровье
- Гимнастика для мозга: простые упражнения сохранят гибкость ума
- Онколог сообщил об опасности самостоятельного приема витаминов в период пандемии
- Паста Гиппократа: витаминный рецепт для здоровья сердца
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик