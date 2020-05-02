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Можно ли заразиться коронавирусом повторно

Можно ли заразиться коронавирусом повторно
Этот вопрос в последние дни становится все актуальнее

На сегодняшний день в России не зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом. Об этом в эфире телеканала Россия-24 заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее она заявила, что около 3% россиян имеет иммунитет к коронавирусу. 

Однако вопрос о том, можно ли заразиться повторно, становится все актуальней. Дело в том, что количество заболевших COVID-19 в России растет не по дням, а по часам. Как завил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, в Москве коронавирусом заразилось 2% горожан.

Видимо, мы пошли по европейскому сценарию массового заражения.

Накануне, 1 мая, было зафиксировано 57 летальных исходов, а в Москве зафиксирован рекорд по количеству новых заболевших – 5 тысяч 358 человек за сутки. В остальных регионах России этот показатель не превышает 1 тысячи человек. Всего в России зафиксировано 124 тыс 054 случаев заражения и 1 222 смертей. Выздоровели 5 013 человек. Ожидается, что выздоровевших будет еще больше и счет им вскоре пойдет на сотни тысяч.

Так можно заразиться повторно или нет? Да, можно. Накоплена уже определенная статистика: в Ухане в Китае выявили несколько сот заболевших вновь, несколько десятков таких случаев отмечено в Южной Корее. ВОЗ уже взяла под контроль эти случаи. А вот почему так происходит – вопрос более сложный. 

Первая из версий, почему это все же происходит – это все же не повторное заболевание, а ошибка теста. Больной попадает в список повторно заболевших в том случае, если, например, первый или последний тест показал положительный результат. Известно много случаев ложно отрицательных тестов. От месяца к месяцу тесты становятся точнее, но на первом этапе они могли давать ошибку. Больному ставился диагноз – коронавирус, а реальности его не было. И “второе” его заболевание коронавирусом в реальности является первым. 

Вторая причина, почему такое может происходить – недолеченность. В реальности человек не был вылечен, плюс опять же ложноотрицательный тест или халатность при исследовании мазка, который показал, что больной выздоровел. В действительности вирус только заглушили, он “спрятался” на какое-то время, но потом все же взял свое и заболевание началось опять. Исключать этого нельзя. 

Третья причина: вирус мутирует быстрей, чем другие известные вирусы. Как известно, заразиться ОРВИ можно несколько раз в год. После излечения от гриппа считается, что организм вырабатывает к этому штамму гриппа иммунитет на 2 года. Однако если в этот сезон в регионе два штамма гриппа, то переболеть гриппом можно и два раза.

В реальности медики пока мало что понимают, про COVID-19. Конечно, уже значительно больше, чем месяц или два назад, но еще мало, чтобы делать глобальные выводы. Говорить о том, что вирус “поняли” и “разобрали на части”, научились ему противостоять можно только после появления вакцины. Вакцины, которая реально работает. 

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