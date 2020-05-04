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Кличко предрек Украине 1,2 миллиона жертв эпидемии

Кличко предрек Украине 1,2 миллиона жертв эпидемии
Виталий Кличко. Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Мэр Киева призвал украинцев придерживаться правил самоизоляции

Глава столицы Украины Виталий Кличко заявил, что общался с ведущими специалистами по эпидемии коронавируса. В результате чиновник подсчитал, что COVID-19 может унести жизни 1,2 миллиона человек. 

Кличко рассказал со слов экспертов, что инфекцией переболеют до 80% населения всех государств. Смертность при этом составит от 2 до 3% даже, если людям обратятся к врачам. По его словам, 80% жителей Украины – это 35 миллионов человек (в стране проживает 41,9 миллиона человек). Мэр Киева предложил присутствующим подсчитать, сколько это 3%.

"Я посчитал, 3% – это 1,2 миллиона людей могут умереть", – заявил Кличко во время внеочередного заседания правительства, запись которого есть на "Ютуб" кабмина Украины. 

В Незалежной с 12 марта действует карантин из-за коронавируса. В понедельник его продлили до 22 мая. Однако уже с 11 мая правительство начнет постепенное смягчать ограничительные меры Так, украинцам можно будет гулять в парках и торговать непродовольственными товарами, пишет "Интерфакс.Украина". 

Полина ИВАНОВА

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