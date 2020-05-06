В Москве умерли 50 человек: главные новости о коронавирусе в России на 6 мая
В России на 6 мая коронавирусом заразились 155370 человек. Эпидемия, по прогнозам ученых, может закончиться в конце августа. Власти регионов усиливают ограничительные меры, а в Псковской области их начали ослаблять. Россия пошла по отличному от китайского и итальянского сценарию эпидемии. Мужчины чаще умирают от инфекции, чем женщины, по одной причине.
Ученые из Сингапура вновь отодвинули дату окончания эпидемии в России. Теперь, по прогнозу, опубликованному на сайте Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD), ситуация в стране наладится 24 августа. Этот срок, как отмечают специалисты, может меняться в зависимости от текущих событий.
При этом власти в стране продолжают вводить новые ограничения, чтобы обезопасить население от коронавируса. Так, в Свердловской области режим самоизоляции продлится минимум первую неделю после майских праздников, которая должна показать, как развивается ситуация. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев в "Инстаграм".
А власти Приморья с 8 мая ограничивают въезд и выезд в Находку. Попасть туда смогут лишь люди, работающие на непрерывном производстве. В городе, где темпы прироста заболевших выше, чем в других городах региона, также не будут работать торговые центры, говорится на сайте правительства Приморского края. Как напоминает телеканал "360", в регионе с 30 апреля действует масочный режим.
В Псковской же области, наоборот, с 6 мая ограничены некоторые карантинные меры. Так, люди смогут посещать кладбища и ходить в некоторые магазины, но обязательно в масках и перчатках, сообщается на сайте правительства области.
Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов считает, что Россия пошла по третьему сценарию в развитии эпидемии, не похожему на итальянский или китайский. Как он сообщил агентству НСН, все дело в том, что Россия обладает огромной территорией с разной плотностью населения и разной медициной. Доктор отметил, что в Сибири, например, единичные случаи смертей, поэтому там у людей нет чувства опасности, как в Москве.
По данным телеграм-канала оперштаба, в столице за сутки от COVID-19 скончались 50 человек.
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Диего Редолар поведал РИА "Новости", почему мужчины умирают от инфекции из Китая чаще, чем женщины. По мнению специалиста, причиной такой тенденции может быть курение, так как представители обоих полов заражаются примерно одинаково в разных странах.
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