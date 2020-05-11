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Голикова: 11 регионов готовы к постепенной отмене карантина

Эти субъекты страны могут выйти сразу на второй этап снятия ограничений

Во время совещания с Владимиром Путиным, на котором он заявил о завершении нерабочих дней, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов могут уже сейчас начать постепенно отменять ограничительные меры, связанные с борьбой против коронавируса. 

По словам Голиковой, эти регионы могли бы выйти как на первый этап снятия мер, так и на второй. При этом еще 22 субъекта могли бы тоже начать эту процедуру, если бы там было достаточный запас больничных коек и охват тестами.

Чтобы выйти на первый этап снятия ограничений, в регионе коэффициент распространения COVID-19 должен быть меньше 1%. При этом решать, можно ли отменять эти меры, по ее словам, необходимо с пониманием того, что инфекция может вернуться.

Также вице-премьер рассказала, что летальность от коронавируса в России в 7,4 раза ниже, чем в среднем в других странах. При этом доля смертей в мире увеличилась в 3,5 раза из-за недостаточности выявления коронавируса и утяжелении клинических форм заболевания. 

Выступление Голиковой можно было посмотреть в онлайн-трансляции совещания. 

Полина ИВАНОВА

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