Продажа билетов на летние рейсы начнется 14 мая

Лоукостер "Победа" возобновляет перелеты внутри России. Самолеты начнут курсировать с 1 июня. Продажа билетов на летние рейсы стартует 14 мая, проинформировали в пресс-службе компании.

Уточняется, что летать авиалайнеры будут в 73 направлениях.

"Средний тариф грядущего сезона почти в три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 года", – цитирует сообщение компании РИА "Новости".

Напомним, что президент РФ Владимир Путин назвал сложной ситуацию в авиационной отрасли страны. Пассажиропоток в апреле снизился на 91,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., уточняет RT.