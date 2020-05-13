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"Победа" возобновляет полеты по России

Продажа билетов на летние рейсы начнется 14 мая

Лоукостер "Победа" возобновляет перелеты внутри России. Самолеты начнут курсировать с 1 июня. Продажа билетов на летние рейсы стартует 14 мая, проинформировали в пресс-службе компании. 

Уточняется, что летать авиалайнеры будут в 73 направлениях. 

"Средний тариф грядущего сезона почти в три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 года", – цитирует сообщение компании РИА "Новости". 

Напомним, что президент РФ Владимир Путин назвал сложной ситуацию в авиационной отрасли страны. Пассажиропоток в апреле снизился на 91,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., уточняет RT.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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