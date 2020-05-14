Состояние заболевших резко ухудшается, среди зараженных появляется все больше детей, а количество смертей продолжает расти - главное о COVID-19 в России на утро четверга в материале "Утро.ру"

По данным на 14 мая, в России коронавирусом заразились 242271 человек. Новые пациенты с опасным диагнозом, среди которых также есть и дети, появляются по всей стране, однако Москва лидирует по числу подхвативших COVID-19. Состояние заболевших резко ухудшается, а жертв китайской инфекции становится больше – за последние сутки в столице умерли почти 60 человек. По этой причине учеников школ могут ждать изменения после того, как учебные учреждения снова начнут работать. Вакцинация же в России может пойти по "военному пути".

В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Таким образом, число жертв инфекции в столице достигло 1290.

Количество заразившихся также стремительно растет. За последние сутки в Иркутской области болезнь подхватили еще 95 человек. 49 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Приморье, причем среди пациентов все чаще встречаются дети, пишет РИА "Новости". Резкий скачок заболеваемости произошел и в Пермском крае – COVID-19 нашли еще у 48 жителей региона.

Состояние зараженных резко ухудшается: скорость перехода от легкой в тяжелую форму болезни очень быстрая, рассказал инфекционист Георгий Сапронов. РИА "Новости" отмечает, что утром пациент может чувствовать себя нормально, а уже вечером оказаться в реанимации.

Вакцинация россиян может пойти по "военному" пути, если смертность будет высокой. По словам академика РАН Сергея Колесникова, в таком случае в первую очередь инъекции будут делать людям с повышенным риском заразиться. Об этом пишет "Парламентская газета".

По рекомендации Роспотребнадзора, в школах могут отменить перемены, после того как учебные заведения снова будут работать. Так, считают специалисты, ученики будут меньше контактировать друг с другом, что поможет остановить распространение болезни.

Выпускные в российских вузах в этом году также оказались под угрозой срыва. Из-за пандемии мероприятия могут провести в онлайн-формате.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 4,3 миллиона человек в мире. Россия занимает второе место по числу заболевших.