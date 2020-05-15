Власти официально заявили об окончании пандемии

В последние дни в стане было зафиксировано лишь несколько новых случаев заражения COVID-19. Премьер-министр Словении Янез Янша заявил парламенту, что страна имеет самую лучшую эпидемиологическую картину в Европе. Об этом сообщило агентство Reuters.

Люди, которые сейчас прибывают в Словению из других государств Европейского Союза, больше не обязаны находиться семь дней в изоляции, как это было в начале апреля, говорится в заявлении правительства. Для лиц из стран, не входящих в Евросоюз, 14-дневный карантин пока будет сохранен. Исключение составят лишь некоторые профессии, включая дипломатов и лиц, перевозящих грузы.

В ближайшее время возобновят работу пункты пропуска через границу с Австрией, Венгрией, Италией и Хорватией. По официальным данным, с начала пандемии в стране с населением не более 2 миллионов человек выявлено 1465 зараженных, скончались 103 пациента.