Производство может начаться в ближайшем будущем

Подробности о создании лекарства от коронавируса раскрыл директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, производство вакцины от коронавируса может начаться уже в августе, если все пойдет по плану. Сейчас проводятся доклинические испытания препарата, предполагается, что они продлятся около месяца. Об этом Гинцбур сообщил в беседе с Наилей Аскер-заде во время съемок фильма "Опасный вирус 5".

Глава исследовательского центра подчеркнул, что человечеству придется жить с новой инфекцией и дальше – коронавирус пришел "надолго и всерьез".