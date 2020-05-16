Названы сроки появления вакцины от коронавируса в России
Производство может начаться в ближайшем будущем
Подробности о создании лекарства от коронавируса раскрыл директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, производство вакцины от коронавируса может начаться уже в августе, если все пойдет по плану. Сейчас проводятся доклинические испытания препарата, предполагается, что они продлятся около месяца. Об этом Гинцбур сообщил в беседе с Наилей Аскер-заде во время съемок фильма "Опасный вирус 5".
Глава исследовательского центра подчеркнул, что человечеству придется жить с новой инфекцией и дальше – коронавирус пришел "надолго и всерьез".
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