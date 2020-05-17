Новые смерти от инфекции, Россия прошла пик заболеваемости, жара убивает вирус - важные новости о COVID-19 на утро воскресенья в материале "Утро.ру"

В России к 17 мая 272 043 человек заразились инфекцией из Китая. От коронавируса умерли десятки человек в Москве и 40 врачей из Дагестана. Эпидемия в стране идет на спад. Жара негативно влияет на вирус. Подмосковье готовится к частичной отмене режима самоизоляции.

В Москве от коронавируса за сутки скончался 71 человек, сообщил оперштаб в телеграм-канале. Инфекция уносит жизни людей не только в столице. Так, глава Минздрава республики Дагестан Джамалудин Гаджиибрагимов рассказал в интервью блогеру Руслану Курбанову в "Инстаграм", что за все время эпидемии в регионе умерли более 40 врачей от инфекции и пневмонии. Там больных этими двумя недугами считают по отдельности.

При этом, по словам вице-премьера Татьяна Голиковой, в России смертность от коронавируса в 7,5 раз ниже, чем общемировой уровень. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Россия 1".

Академик РАН, действительный член РАЕН Феликс Ершов считает, что наша страна прошла пик заболеваемости. Об этом, по его мнению, говорит тот факт, что количество новых случаев заражения снижается. Однако профессор Анатолий Альтштейн предположил в разговоре с изданием URA.RU, что Россия лишь подходит к пику.

Член Нью-Йоркской академии наук, вирусолог Виктор Зуев поведал тому же порталу, что жара, которая установилась в части России, негативно влияет на коронавирус. Однако эффект от тепла виден не сразу.

Как считает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, регион к понедельнику, 18 мая может быть готов к снятию некоторых карантинных мер. Для этого коэффициент заражения должен быть меньше 1%, в области должно быть 50% свободных коек, а также нужен достаточный уровень тестирования. Воробьев добавил в эфире телеканала "Россия 1", что Подмосковье будет, скорее всего, соответствовать этим критериям уже завтра. Однако пока откроются лишь промышленные и строительные предприятия.

А в Ленобласти вновь закроются с 17 мая торговые центры площадью свыше 25 тыс кв.м. там, где идет первая и вторая фазы отмены карантина. Об этой мере из-за невозможности соблюдать санитарно-эпидемиологические требования сообщило правительство региона на своем сайте.