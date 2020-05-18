Последние новости о коронавирусе в России на 18 мая
В понедельник утром стало известно, что для борьбы с коронавирусом в один из регионов России будут направлены военные и спецтехника. Такое решение принял глава Минобороны Сергей Шойгу.
Речь идет о Северо-Енисейском районе Красноярского края. При этом отмечается, что здесь будет развернут полевой госпиталь на 100 койко-мест, сообщает "Интерфакс".
Штамм коронавируса, бушующий в России, "злее" других видов этого вируса. На территории нашей страны хозяйничает так называемый "ирано-европейский" штамм. Поведение этой инфекции отличается тем, что вызванное ей заболевание, часто проходит без симптомов. Кроме того, такой тип коронавируса быстрее распространяется.
Новой информацией о перевернувшей весь мир заразе поделилась с "Лентой.ру" профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова.
При этом эксперт отметила, что сейчас известно о порядке 30 штаммов этого вируса. При этом одни из них заразнее, чем другие.
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