Вирус, бушующий в стране, оказался особенным, в Красноярский край отправят военных для борьбы с эпидемией, в Москве умерли десятки человек - важные новости о COVID-19 на утро понедельника в материале "Утро.ру"

В понедельник утром стало известно, что для борьбы с коронавирусом в один из регионов России будут направлены военные и спецтехника. Такое решение принял глава Минобороны Сергей Шойгу.

Речь идет о Северо-Енисейском районе Красноярского края. При этом отмечается, что здесь будет развернут полевой госпиталь на 100 койко-мест, сообщает "Интерфакс".

Штамм коронавируса, бушующий в России, "злее" других видов этого вируса. На территории нашей страны хозяйничает так называемый "ирано-европейский" штамм. Поведение этой инфекции отличается тем, что вызванное ей заболевание, часто проходит без симптомов. Кроме того, такой тип коронавируса быстрее распространяется.

Новой информацией о перевернувшей весь мир заразе поделилась с "Лентой.ру" профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова.

При этом эксперт отметила, что сейчас известно о порядке 30 штаммов этого вируса. При этом одни из них заразнее, чем другие.