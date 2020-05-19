Новые смерти, страна вернется к нормальной жизни в августе, неработающим пенсионерам продлят больничные - что нужно знать о COVID-19 ко вторнику в материале "Утро.ру"

В России к 19 мая 290678 человек заразились инфекцией из Китая. Эксперты считают, что ситуация с эпидемией в стране нормализуется в июле – августе. В Саратовской области умер младенец с положительным тестом на коронавирус. Старики смогут продлить больничные.

Пенсионерам в возрасте от 65, которые не работают, разрешили продлить действие больничного до 29 мая. Этой поддержкой могут воспользоваться старики, которые не перешли на удаленную работу и не ушли в отпуск, но при этом обязаны соблюдать режим самоизоляции. О таком решении правительства сообщается на официальном сайте. Несмотря на то что с 12 мая закончился период нерабочих дней в стране, президент России Владимир Путин посчитал, что пенсионеры должны продолжать сидеть дома.

Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова полагает, что ситуация с эпидемией инфекции из Китая может наладиться в стране уже к июлю. Эксперт подчеркнула в эфире программы "Док-ток", что в России наблюдается тенденция к снижению заболеваемости, а всплески числа зараженных если и возникнут, то не будут пиковыми.

При этом главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева считает, что РФ будет долго выходить из сложившейся ситуации. По ее мнению, России потребуется больше времени, чтобы пройти нисходящую кривую заболеваемости, чем ушло на восходящую. Однако эксперт отметила в разговоре с "Парламентской газетой", что не может утверждать, что Россия вышла на пик. По ее словам, число новых зараженных коронавирусом будет падать в течение пяти – шести недель, а, значит, достигнет минимума в конце июня – начале июля. Она также добавила, что пандемия закончится лишь спустя четыре – шесть недель после того, как заразится последний человек. Таким образом, Россия вернется к прежней жизни в августе, но при условии, что все лето границы будут закрыты.

Пока же люди продолжают умирать от COVID-19. Так, в Москве за сутки скончался 71 человек, сообщается на сайте Мосздрава. А в Саратовской области умер шестимесячный малыш от пневмонии, у которого тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом рассказал РИА "Новости" советник министра здравоохранения региона Александр Колоколов.