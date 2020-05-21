Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Россия прошла пик эпидемии: главные новости о коронавирусе на 21 мая

Россия прошла пик эпидемии: главные новости о коронавирусе на 21 мая
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
Страна вышла на плато, риск умереть выше у людей с ожирением, витамин D защитит от инфекции - последние новости о COVID-19 на четверг в материале "Утро.ру"

В России к 21 мая стало  308705 заразившихся коронавирусом. В стране пройден самый тяжелый период эпидемии. Однако миру грозит вторая волна заражений. Витамин D – отличная профилактика против вируса.  

Россия, вероятно, прошла пик эпидемии коронавируса. Такое заявление сделал в разговоре с агентством НСН вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, страна вышла на плато. Эксперт объяснил, что в начале мая число новых случаев заражения было примерно одинаковым, а в последние дни показатель снижается. 

При этом представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович предупредила о том, что в мире велика вероятность второй волны эпидемии. Она призвала в эфире телеканала "Россия 24" не расслабляться тем регионам, где обстановка улучшается. 

А в Минздраве отметили, что люди с проблемами обмена веществ наиболее уязвимы перед COVID-19. Такие пациенты умирают от инфекции из Китая в два – четыре раза чаще, чем люди без этих проблем. Об этом телеканалу RT рассказала директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава Наталья Мокрышева.

По ее словам, в группу риска входят люди с сахарным диабетом, полиорганными нарушениями, системными поражениями, болезнями надпочечников и аутоиммунными заболеваниями. У людей с ожирением не повышена вероятность заразиться, но у них больше риск умереть из-за сопутствующих проблем, например, из-за поражения сердечно-сосудистой системы.  

Как сообщила телеведущая и доктор Елена Малышева в "Инстаграм", витамин D полезен для профилактики коронавируса. Ее коллега Александр Мясников опроверг миф о том, что разные стороны медицинской маски предназначены для разных целей. Главное – чтобы фиксатор прилегал к носу. Об этом он рассказал на ютуб-канале "Стопкоронавирус.рф".

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Турция передумала принимать российских туристов

Взъезд закроют для путешественников из стран с большим числом заболевших COVID-19

Бывший лидер ополчения ДНР взял на себя моральную ответственность за гибель "Боинга"

Россиянин подчеркнул, что его люди не сбивали самолет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей