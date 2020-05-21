Страна вышла на плато, риск умереть выше у людей с ожирением, витамин D защитит от инфекции - последние новости о COVID-19 на четверг в материале "Утро.ру"

В России к 21 мая стало 308705 заразившихся коронавирусом. В стране пройден самый тяжелый период эпидемии. Однако миру грозит вторая волна заражений. Витамин D – отличная профилактика против вируса.

Россия, вероятно, прошла пик эпидемии коронавируса. Такое заявление сделал в разговоре с агентством НСН вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, страна вышла на плато. Эксперт объяснил, что в начале мая число новых случаев заражения было примерно одинаковым, а в последние дни показатель снижается.

При этом представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович предупредила о том, что в мире велика вероятность второй волны эпидемии. Она призвала в эфире телеканала "Россия 24" не расслабляться тем регионам, где обстановка улучшается.

А в Минздраве отметили, что люди с проблемами обмена веществ наиболее уязвимы перед COVID-19. Такие пациенты умирают от инфекции из Китая в два – четыре раза чаще, чем люди без этих проблем. Об этом телеканалу RT рассказала директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава Наталья Мокрышева.

По ее словам, в группу риска входят люди с сахарным диабетом, полиорганными нарушениями, системными поражениями, болезнями надпочечников и аутоиммунными заболеваниями. У людей с ожирением не повышена вероятность заразиться, но у них больше риск умереть из-за сопутствующих проблем, например, из-за поражения сердечно-сосудистой системы.

Как сообщила телеведущая и доктор Елена Малышева в "Инстаграм", витамин D полезен для профилактики коронавируса. Ее коллега Александр Мясников опроверг миф о том, что разные стороны медицинской маски предназначены для разных целей. Главное – чтобы фиксатор прилегал к носу. Об этом он рассказал на ютуб-канале "Стопкоронавирус.рф".