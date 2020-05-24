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Главные новости о коронавирусе в России на 24 мая

Главные новости о коронавирусе в России на 24 мая
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеУмерли 153 человека: свежая статистика по COVID-19 в России на 24 мая
Пик эпидемии прошла только Москва и область, названо условие снятия карантина, правительство выделит регионам 100 млрд рублей - последние новости о COVID-19 к воскресенью в материале "Утро.ру"

В России к 24 мая 335 882 заразившихся инфекцией из Китая. Пик заболеваемости в регионах придется на начало июня. Снять ограничительные меры можно будет, когда 95% россиян сделают прививку от коронавируса. 

Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян высказал неожиданную мысль. По его мнению, на данный момент лишь Москва и область прошли пик эпидемии. Все дело в том, что в конце апреля там увеличилось число проводимых тестов на COVID-19. Таким образом, выросло количество заболевших, но и возросло число тех, кого изолировали, обнаружив инфекцию в самом начале заболевания. Также стало больше, кто оказался бессимптомным носителем вируса, заявил Тавадян РИА "Новости", добавив, что в других регионах страны пик заболеваеомсти случится через неделю-две. 

Он также отметил, что в столичном регионе можно снимать ограничительные меры, но при этом коронавирус станет обыденностью для людей. 

По словам главного эпидемиолога министерства здравоохранения России Николая Брико, отменять карантин в России можно, когда у 60-70% жителей подтвердят иммунитет к коронавирусу. Брико также поведал "Парламентской газете", что иммунитет может появиться лишь благодаря вакцине. Если будут привиты 95% россиян, тогда появится неуязвимость к инфекции. У COVID-19 не будет почвы для распространения. 

Телеведущая Оксана Пушкина рассказала, что у нее был необычный симптом, когда она начинала заболевать. Она поведала телеканалу НТВ, что была очень нервная.

Правительство страны решило поддержать 56 регионов, чьи налоговые и неналоговые поступления на 1 мая оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Власти выделят им 100 млрд рублей, говорится на сайте правительства России. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Alexander Ch
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А если будет другой вирус? Например, Covid-2020 в код которого умельцы встроят цепочку аминокислот подобную цепочке геморрагической лихорадки (Эбола)?
Боюсь, что масками с перчатками тут не отделаешься...
Летальность будет не пресловутые 1% (Россия), 6% (Штаты), или 13-14% (Бельгия, Италия, Великобритания), а 70-75%.
Живучесть вируса и его инкубационный период тоже увеличат.
И чего?
Не проще все лаборатории, занимающиеся такого рода исследованиями взять под жесткий контроль? А командиров и начальников, занимающихся такой деятельностью "без присмтра" отправить на пожизненую изоляцию.
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