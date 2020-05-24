Пик эпидемии прошла только Москва и область, названо условие снятия карантина, правительство выделит регионам 100 млрд рублей - последние новости о COVID-19 к воскресенью в материале "Утро.ру"

В России к 24 мая 335 882 заразившихся инфекцией из Китая. Пик заболеваемости в регионах придется на начало июня. Снять ограничительные меры можно будет, когда 95% россиян сделают прививку от коронавируса.

Кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян высказал неожиданную мысль. По его мнению, на данный момент лишь Москва и область прошли пик эпидемии. Все дело в том, что в конце апреля там увеличилось число проводимых тестов на COVID-19. Таким образом, выросло количество заболевших, но и возросло число тех, кого изолировали, обнаружив инфекцию в самом начале заболевания. Также стало больше, кто оказался бессимптомным носителем вируса, заявил Тавадян РИА "Новости", добавив, что в других регионах страны пик заболеваеомсти случится через неделю-две.

Он также отметил, что в столичном регионе можно снимать ограничительные меры, но при этом коронавирус станет обыденностью для людей.

По словам главного эпидемиолога министерства здравоохранения России Николая Брико, отменять карантин в России можно, когда у 60-70% жителей подтвердят иммунитет к коронавирусу. Брико также поведал "Парламентской газете", что иммунитет может появиться лишь благодаря вакцине. Если будут привиты 95% россиян, тогда появится неуязвимость к инфекции. У COVID-19 не будет почвы для распространения.

Телеведущая Оксана Пушкина рассказала, что у нее был необычный симптом, когда она начинала заболевать. Она поведала телеканалу НТВ, что была очень нервная.

Правительство страны решило поддержать 56 регионов, чьи налоговые и неналоговые поступления на 1 мая оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Власти выделят им 100 млрд рублей, говорится на сайте правительства России.