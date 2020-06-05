В Москве от заразы за все время пандемии умерли 2806 человек

Во многих странах, сильно пострадавших о коронавируса, настал долгожданный период оттепели – карантинные ограничения постепенно снимаются, многие сферы экономики возвращаются к жизни. Однако люди продолжают заражаться. По свежим данным Университета Хопкинса, на сегодняшний день опасную инфекцию подхватили уже 6 635 004 человека. Печальный рейтинг все также возглавляют США – с 1 872 660 зараженными и 108 211 умершими. Наша страна на 14 месте – заразились 441 108, умерли 5 384 человека.

Как отмечает "Вечерняя Москва", тяжелая ситуация в Штатах не мешает стране помогать пострадавшим государствам. Так, по словам главы Госдепа Майка Помпео, Вашингтон выделил другим странам $180 млн на помощь в борьбе с пандемией. Примечательно, что политик не уточнил, кому именно были отправлены деньги.

В российском эпицентре распространения болезни, Москве, за сутки ушли из жизни еще 57 пациентов. Таким образом жертвой заразы в столице стали 2806 человек.

Тяжелая ситуация сохраняется в Дагестане. Здесь потребовалось вмешательство военных врачей. Так, в республике развернуты полевые госпитали, и специалисты оказывают помощь в труднодоступных районах региона, передает RT.