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Подробности об испытаниях "Авифавира" и условиях для его получения раскрыл глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
По его словам, россиянам лекарство от коронавируса будут выдавать бесплатно в рамках ОМС. Также Дмитриев отметил, что "Авифавир" поступит в больницы уже 11 июня.
"Клинические испытания позволяют считать нам этот препарат одним из наиболее многообещающих в мире", – сообщил он на встрече с президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.
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