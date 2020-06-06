Вторая волна неизбежна, страна вышла на плато позже других государств - важные новости о COVID-19 на субботу в материале "Утро.ру"

В России к 6 июня 449 834 заразившихся инфекцией из Китая. Эксперты предсказывают возникновение второй волны эпидемии. Россия вышла на плато поздно из-за туристов и людей, не соблюдавших ограничительные меры на майские праздники.

Россия официально вышла на плато. Это удалось благодаря ограничительным мерам и новым санитарным нормам. Тем не менее наша страна достигла этой стадии эпидемии не так быстро, как другие государства. Как объяснил телеканалу "360" глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев, это произошло из-за туристов. По его словам, в феврале-марте россияне знали о начале пандемии, но многие все равно уехали за рубеж, а потом завезли инфекцию. Другой проблемой стал срыв на майский праздники – многие люди устроили шашлыки, несмотря на запреты. Также непросто было из-за того, что вирус разносили жители, которые ездили по стране во время эпидемии.

При этом в Краснодарском крае начался этап послаблений – с 6 июня открываются пляжи. Заработают также летние кафе и рестораны на открытом воздухе, а также парки и скверы. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале администрации Краснодарского края.

ОАЭ, которые уже помогли Чечне и Дагестану, поддержат еще четыре республики Северного Кавказа в борьбе с коронавирусом. Так, помощь получат Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия. Об этом в соцсети "Вконтакте" рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

При этом миру не избежать второй волны заражений. Неутешительный прогноз дал популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато. По его словам, при новой волне эпидемии больных будет больше, чем в первую. Это связано с тем, что большая часть населения не переболела COVID-19. Сато поведал РИА "Новости", что при худшем варианте развития событий, медицинская система не справится с наплывом пациентов, поэтому смертность возрастет. Эксперт считает, что периоды самоизоляции будут сменяться обычной жизнью до тех пор, пока не появится вакцина.