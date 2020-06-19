Свежая статистика по коронавирусу на 19 июня

Свежая статистика по коронавирусу на 19 июня
Фото: EPA
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От COVID-19 за сутки умерли 181 человек

Оперативный штаб озвучил последние данные по инфекции из Китая по стране. Так, за сутки в РФ коронавирус нашли у 7972 человек в 83 регионах. За все время эпидемии заразились 569063 россиянина.

В Москве число новых случаев заболевания составило 1136. В Подмосковье диагноз подтвердили у 646 человек, в Хаты-Мансийске – у 259 граждан, в Санкт-Петербурге – у 228 жителей города.

От коронавируса за день скончался 181 россиянин. За все время болезнь унесла жизни 7841 человека.

При этом за сутки выздоровели 10443 жителя страны. Всего излечились 324406 человек. 

В России активно разрабатывается вакцина против COVID-19. У страны, по словам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, есть все шансы выйти на рынок первой. Как Дмитриев добавил в разговоре с РБК, он уже испытал на себе вакцину института имени Н.Ф. Гамалеи.

Полина ИВАНОВА

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