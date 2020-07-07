Вирусолог оценил опасность второй волны эпидемии коронавируса

Инфекция из Китая станет сезонным заболеванием

Вторая волна коронавируса окажется не опаснее, чем обычный грипп. Так считает доктор медицинских наук Виктор Зуев. По его мнению, теперь люди будут болеть COVID-19 в конце осени и в начале весны, как и ОРВИ.

Вирусолог в разговоре с изданием "Политика сегодня" отметил, что у многих россиян, которые переболели коронавирусом с симптомами и без, сформировался иммунитет. Также, по его словам, появится вакцина, уточняет агентство "ФедералПресс"

Зуев добавил, что просто к традиционной для многих прививке от гриппа добавится еще одна от COVID-19.

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Флотилия НАТО приближается к границам России

В альянсе недовольны, что вынуждены считаться с присутствием России в Черном и Средиземном морях

Венедиктов: вопрос возвращения Крыма в Россию возник еще в девяностые

"Карту" полуострова пытались разыграть советские политики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей