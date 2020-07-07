Инфекция из Китая станет сезонным заболеванием

Вторая волна коронавируса окажется не опаснее, чем обычный грипп. Так считает доктор медицинских наук Виктор Зуев. По его мнению, теперь люди будут болеть COVID-19 в конце осени и в начале весны, как и ОРВИ.

Вирусолог в разговоре с изданием "Политика сегодня" отметил, что у многих россиян, которые переболели коронавирусом с симптомами и без, сформировался иммунитет. Также, по его словам, появится вакцина, уточняет агентство "ФедералПресс".

Зуев добавил, что просто к традиционной для многих прививке от гриппа добавится еще одна от COVID-19.