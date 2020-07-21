У всех участников испытаний выработался иммунитет к COVID-19

Минобороны создало вакцину от инфекции из Китая. Об этом сообщил первый заместитель главы ведомства Руслан Цаликов.

По его словам, первую группу добровольцев, которая на себе испытала прививку, выписали еще 15 июля. Вторая же часть участников отправилась домой спустя пять дней. Как рассказал Цаликов изданию "Аргументы и факты", все люди, которые получили вакцину, выработали иммунитет и на момент выписки не жаловались на какое-либо недомогание.

Замминистра обороны добавил, что разработка вакцины велась Главным военным клиническим госпиталем им. Бурденко совместно с НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и 48-м ЦНИИ войск РХБ-защиты Министерства обороны.



Как напоминает издание URA.RU, через 42 дня после вакцинации все участники пройдут обследование, чтобы подтвердить эффективность прививки.

Как рассказывала руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук, человек защищен по максимуму через три недели после вакцинации. При этом как долго продлится эффект, отмечает РИА "Новости", пока сказать трудно. Ответ на этот вопрос станет известен после последней фазы испытаний.