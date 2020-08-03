"Репетиция биологической войны": Рошаль описал план по борьбе с коронавирусом

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Врач считает, что расслабляться россиянам пока рано

Президент Национальной медицинской палаты России, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль считает, что коронавирусная эпидемия стала репетиций биологической войны. Инфекция превратилась в проверку для системы здравоохранения большинства стран. 

В беседе с Forbes медик подчеркнул, что нельзя говорить об искусственном происхождении COVID-19. Однако он стал индикатором того, насколько власти государств готовы к биологической защите территории. В дальнейшем, по мнению врача, расслабляться не следует. Нельзя позволять зараженным посещать людные места. Кроме того, не рекомендуется игнорировать ношение масок и перчаток. Такие меры предосторожности помогут избежать второй волны инфекции. 

Рошаль напомнил, что Китай, в свое время, наладил систему здравоохранения по принципу СССР. В России, увы, не все наработки советских ученых и врачей удалось сохранить, уточняет телеканал "360". Однако, добавил медик, избежать высокой смертности в РФ удалось благодаря достаточно низкой плотности населения в большинстве городов и своевременному закрытию границ, передает URA.RU

Полина ЛЕДОВСКИХ

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