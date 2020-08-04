Лекарство должно пройти полный цикл проверки, прежде чем его разрешат детям

Вакцина от коронавируса в 2020 году будет доступна только взрослым. Об этом рассказал РИА "Новости" директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он объяснил, что лекарству необходимо пройти полный цикл испытаний, прежде чем оно будет разрешено для россиян моложе 18 лет.

RT уточняет, что вакцину позволят вводить детям только после завершения третьей фазы проверки. При этом медицинский препарат уже прошел испытания на территории Сеченовского университета и в госпитале Бурденко. В начале августа специалисты планируют сделать его доступным для людей, пишет "ФедералПресс".