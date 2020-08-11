От COVID-19 умерли 130 человек

Оперативный штаб сообщил о ситуации с эпидемией коронавируса в России на 11 августа. Так, за сутки инфекцию из Китая нашли у 4945 жителей страны. За все время заразились 897599 человек.

В Москве диагноз подтвердили у 694 горожан. На втором месте по числу новых случаев заболевания расположилась Свердловская область, где COVID-19 обнаружили у 168 человек. Следом идет Санкт-Петербург, там 157 зараженных.

От коронавируса за сутки умерли 130 россиян. Всего во время эпидемии скончались 15131 пациент.

Выздоровели за сутки 6494 человека. За все время излечиться смогли 703175 жителей страны.

Пока одни эксперты прогнозируют вторую волну осенью, основатель Microsoft Билл Гейтс заявил изданию Wired, что пандемия в развитых странах закончится в конце 2021 году. В остальном мире – в 2022 году, уточняет "Свободная пресса".