Прививку нельзя будет делать тем, кто выпил накануне

Осенью в России начнется вакцинация против коронавирусной инфекции. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, какие противопоказания имеются и как нужно действовать перед процедурой.

В эфире радио Sputnik Владислав Жемчугов сообщил, что инъекцию категорически нельзя будет вводить больным людям. Если температура тела окажется выше +37°C, вакцинацию придется отложить.

Также процедура противопоказана тем людям, которые накануне употребляли алкоголь, передает слова врача-иммунолога телеканал 360. Отказаться от спиртосодержащих напитков нужно будет за сутки до вакцинации.

Жемчугов также призвал не бояться и задавать вопросы тем медработникам, которые будут проводить процедуру. Например, желательно узнать срок годности вакцины и условия ее хранения. А еще нужно проследить, чтобы на руки врача были надеты резиновые перчатки.