При этом эффективность медикаментов пока не доказана

Министерство здравоохранения обновило рекомендации по лечению коронавируса. Список препаратов, которые могут избавить от инфекции, расширили – теперь их шесть.

Лечение коронавируса возможно такими медикаментами, как фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин, интерферон-альфа, а также ремдесивир и умифеновир, говорится на сайте ведомства.

При этом специалисты предупреждают: однозначный вывод о медикаментах сделать пока нельзя, поэтому применять их нужно, лишь если потенциальная польза превышает риск для пациента.

Симптомы коронавируса: высокая температура, боль в груди и мышцах, головная боль, тошнота, слабость, напоминает Минздрав. При появлении первых признаков лучше остаться дома и вызвать врача.