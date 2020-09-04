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Министерство здравоохранения обновило рекомендации по лечению коронавируса. Список препаратов, которые могут избавить от инфекции, расширили – теперь их шесть.
Лечение коронавируса возможно такими медикаментами, как фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин, интерферон-альфа, а также ремдесивир и умифеновир, говорится на сайте ведомства.
При этом специалисты предупреждают: однозначный вывод о медикаментах сделать пока нельзя, поэтому применять их нужно, лишь если потенциальная польза превышает риск для пациента.
Симптомы коронавируса: высокая температура, боль в груди и мышцах, головная боль, тошнота, слабость, напоминает Минздрав. При появлении первых признаков лучше остаться дома и вызвать врача.
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Сообщения из Берлина о том, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный действительно отравлен, причем, предположительно, ядом из печально известной группы "Новичок", привело к падению курса российского рубля