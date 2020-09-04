Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса: подробности

При этом эффективность медикаментов пока не доказана

Министерство здравоохранения обновило рекомендации по лечению коронавируса. Список препаратов, которые могут избавить от инфекции, расширили – теперь их шесть.

Лечение коронавируса возможно такими медикаментами, как фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин, интерферон-альфа, а также ремдесивир и умифеновир, говорится на сайте ведомства.

При этом специалисты предупреждают: однозначный вывод о медикаментах сделать пока нельзя, поэтому применять их нужно, лишь если потенциальная польза превышает риск для пациента.

Симптомы коронавируса: высокая температура, боль в груди и мышцах, головная боль, тошнота, слабость, напоминает Минздрав. При появлении первых признаков лучше остаться дома и вызвать врача.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Навальный обвалил рубль

Сообщения из Берлина о том, что главный российский оппозиционер Алексей Навальный действительно отравлен, причем, предположительно, ядом из печально известной группы "Новичок", привело к падению курса российского рубля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей