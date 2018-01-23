Российский фильм номинирован на "Оскар"

Международное признание является показателем качества отечественного кинематографа

В Лос-Анджелесе 4 марта пройдет церемония "Оскар". Американская академия кинематографических искусств и наук назвала список претендентов на номинации.

В категорию "Лучшего фильма на иностранном языке" вошла российская картина "Нелюбовь", режиссером которой стал Андрей Звягинцев. Признанным успехом для него стал фильм "Левиафан", который также был номинирован в 2014 г., но тогда премию режиссер не получил.

В номинацию "Лучший фильм" попала "Леди Берд", режиссером которой стала бывшая актриса Грета Гервиг. При этом картина долгое время удерживала наивысший рейтинг в Rotten Tomatoes, а фильм стал дебютом для Греты.

Еще один номинант - "Дюнкерк". Эта военная драма Кристофера Нолана рассказывает об ужасах Второй мировой. Своей искренностью и честностью кино покорило сердца многих зрителей.

Также за победу поборются фильмы "Зови меня своим именем", "Темные времена", "Прочь", "Призрачная нить", "Секретное досье", "Форма воды", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

В список лучших актрис попала Марго Робби. В свои 27 лет девушка уже собрала множество мировых наград. В 2017 г. она вошла в сотню наиболее влиятельных людей по версии журнала Time.

В номинацию вошла и Сирша Ронан. Актриса пробовалась на роли в фильмах "Голодные игры", "Сайлент Хилл 2", "Хоббит: Пустошь Смауга" и "Анна Каренина", но ей либо отказывали, либо она сама не находила время для съемок. Настоящее признание, однако, ей принесла картина "Леди Берд".

Также в список попали Салли Хокинс, Фрэнсис Макдормэнд и Мэрил Стрип.

Звание лучшего актера может завоевать Дэниел Дэй-Льюис. Он ведет уединенный образ жизни, не появляется на публике и редко дает интервью, но это не помешало ему войти в 2013 г. в сотню самых влиятельных людей в мире по версии Time и трижды взять Оскар.

Также в списке есть Гэри Олдмен. Его называют актером-хамелеоном из-за способности перевоплощаться в самые разные образы, меняя темперамент, внешность и особенности речи. При этом до 2012 г., несмотря на всеобщее признание своих коллег, он ни разу не был номинирован.

Кроме него, в список попали Тимоти Чаламет, Дэниэл Калуя и Дензел Вашингтон.



