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Российский фильм номинирован на "Оскар"

Кадр из фильма "Нелюбовь" Сирша Ронан. Кадр из фильма "Леди Берд" Кадр из фильма "Дюнкерк"
Кадр из фильма "Леди Берд" Мэрил Стрип. Кадр из фильма "Секретное досье" Марго Робби. Кадр из фильма "Тоня против всех" Дэниел Дэй-Льюис. Кадр из фильма "Призрачная нить" +1
Международное признание является показателем качества отечественного кинематографа

В Лос-Анджелесе 4 марта пройдет церемония "Оскар". Американская академия кинематографических искусств и наук назвала список претендентов на номинации.

В категорию "Лучшего фильма на иностранном языке" вошла российская картина "Нелюбовь", режиссером которой стал Андрей Звягинцев. Признанным успехом для него стал фильм "Левиафан", который также был номинирован в 2014 г., но тогда премию режиссер не получил. 

В номинацию "Лучший фильм" попала "Леди Берд", режиссером которой стала бывшая актриса Грета Гервиг. При этом картина долгое время удерживала наивысший рейтинг в Rotten Tomatoes, а фильм стал дебютом для Греты.

Еще один номинант - "Дюнкерк". Эта военная драма Кристофера Нолана рассказывает об ужасах Второй мировой. Своей искренностью и честностью кино покорило сердца многих зрителей.

Также за победу поборются фильмы "Зови меня своим именем", "Темные времена", "Прочь", "Призрачная нить", "Секретное досье", "Форма воды", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

В список лучших актрис попала Марго Робби. В свои 27 лет девушка уже собрала множество мировых наград. В 2017 г. она вошла в сотню наиболее влиятельных людей по версии журнала Time.

В номинацию вошла и Сирша Ронан. Актриса пробовалась на роли в фильмах "Голодные игры", "Сайлент Хилл 2", "Хоббит: Пустошь Смауга" и "Анна Каренина", но ей либо отказывали, либо она сама не находила время для съемок. Настоящее признание, однако, ей принесла картина "Леди Берд".

Также в список попали Салли Хокинс, Фрэнсис Макдормэнд и Мэрил Стрип.

Звание лучшего актера может завоевать Дэниел Дэй-Льюис. Он ведет уединенный образ жизни, не появляется на публике и редко дает интервью, но это не помешало ему войти в 2013 г. в сотню самых влиятельных людей в мире по версии Time и трижды взять Оскар.

Также в списке есть Гэри Олдмен. Его называют актером-хамелеоном из-за способности перевоплощаться в самые разные образы, меняя темперамент, внешность и особенности речи. При этом до 2012 г., несмотря на всеобщее признание своих коллег, он ни разу не был номинирован.

Кроме него, в список попали Тимоти Чаламет, Дэниэл Калуя и Дензел Вашингтон.


Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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